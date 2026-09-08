ETV Bharat / bharat

ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಭಾರತೀಯರ ಗುರುತಿಸಲು, ಕುಟುಂಬಗಳು DNA ಮಾದರಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಮನವಿ

ಟಿಬೆಟ್​-ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಡಿಎನ್​ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು CODIS ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

indian-embassy-in-china-requests-families-to-provide-dna-samples-to-identify-flood-victims
ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಟಿಬೆಟ್​-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 26ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್​ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಡಿಎನ್​ಎ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸೋಮವಾರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ CODIS ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚೀನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿಯ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ DNA STR ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ, Y-STR ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ CODIS ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ID ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ +86 18514284905 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ, ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳು ಹರಿದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ, ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 43ಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 519 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣೆಯಾದವರಲ್ಲಿ 261 ವಿದೇಶಿಯರಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 49 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಗೆಳತಿಯ ಫೋನ್​ ಕರೆ': ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ!

TAGGED:

INDIAN EMBASSY IN CHINA
NEPALA FLOOD VICTIMS
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ
ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
DNA SAMPLES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.