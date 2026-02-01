ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವು!
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : February 1, 2026 at 7:57 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026) ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 'ಬಜೆಟ್' ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೀಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಪದದ ಅರ್ಥ: ಬಜೆಟ್ (Budget) ಎಂಬ ಪದವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ 'ಬೌಗೆಟ್' (Bougette) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರರ್ಥ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ ದಿನದಂದು ಚರ್ಮದ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದ್ಯತೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕಳೆದ 8 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ (1947): ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಆರ್.ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖಂ ಚೆಟ್ಟಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಜೆಟ್ ಸೋರಿಕೆ (1950): ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೋರಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, 1950ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಬಜೆಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಅಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ (1955-56): ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 1955-56ರಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸಿ.ಡಿ. ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುದ್ರಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ತಿರುವು.
ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ: 1958-59ರಲ್ಲಿ, ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿದು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ: ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ 1962 ರಿಂದ 1969ರ ನಡುವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (10) ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ, ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ (9), ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ (8) ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ (8) ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೂಡ 8 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ (9 ಬಾರಿ) ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ವಾ ಸಮಾರಂಭ: ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ 'ಹಲ್ವಾ' ತಯಾರಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ. 1980ರಿಂದ ಹಲ್ವಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಲಾಕ್ - ಇನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.
ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ನಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ವರೆಗೆ: ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಲೆಡ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟರು.
ಅತಿ ಉದ್ದದ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ (ಸಮಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ): 2020 ರಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಕಾಗದರಹಿತ ಬಜೆಟ್: 2021 ರಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ (ಕಾಗದರಹಿತ) ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ (1924-2026): ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಕ್ವರ್ತ್ (1920-21) ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ 1924 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಜಾನ್ ಮಥಾಯ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 20, 1947 ರಂದು ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. 1999ರಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ 2000 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ 92 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಡೆಬ್ರಾಯ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು.
1947ರಿಂದ 2026ರ ವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: