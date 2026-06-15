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ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಡ್ರೆಸ್​​ಕೋಡ್ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಹೊಸ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವಾರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 4:22 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಹೊಸ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವಾರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರುವ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ-2026 ಕರಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಳೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ, ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೈನ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

Indian Army Revamps Uniform
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮವಸ್ತ್ರ (ANI)

"ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ಖನ್ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಕರೂಪದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಡೆಯು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಅಂತರ - ಸೇವಾ ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂತಹ ಅಸಂಗತತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಉಡುಗೆ ವರ್ಗಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Indian Army Revamps Uniform
ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ANI)

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತವು ಸಮಗ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಗ್ ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇನೆ: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೇನೆಯು ಸೆರಿಮೋನಿಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್, ಮೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Indian Army Revamps Uniform
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮವಸ್ತ್ರ (ANI)

ಸುಲಭ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಳೀಕೃತ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಆಜ್ಞೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಉಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂದಿ ಜಾಕೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂದಿ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ನಾಗರಿಕ ಉಡುಪಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂಶವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂದಿ ಜಾಕೆಟ್, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Indian Army Revamps Uniform
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮವಸ್ತ್ರ (ANI)

ಇದರ (ಬಂದಿ ಜಾಕೆಟ್) ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಉಡುಪನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸೇನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಖನ್ನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತೆಗೆತ: ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮತ್ತು 6 ರಿಂದ ಪೌಚ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ಸಾಗಣೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು 'ರಾಯಲ್' ನಂತಹ ಪುರಾತನ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.

ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಘನತೆ ಅಥವಾ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಂಪರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: ಸೇನೆಯು ಹಲವಾರು ಪರಂಪರೆಯ ಉಡುಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಉಡುಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3A, ಇದನ್ನು ಜೂನ್ 30, 2029 ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಂತ್ರವು, ರಚನೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

INDIAN ARMY
INDIAN AIRFORCE
INDIAN NAVY
DRESS CODE REFORM
INDIAN ARMY REVAMPS UNIFORM

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