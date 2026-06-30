ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಗಡಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ: ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ
ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಖ್ಯಾತೆ. ಗಡಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ. ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.
Published : June 30, 2026 at 1:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾ ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಈ ವರದಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ. ಅರುಣಾಚಲ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸೇನೆಗಳು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್ಎ) ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಗಮಿತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆ: ನಿರ್ಗಮಿತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಎಸಿಯ (ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ರೇಖೆ) ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉಭಯ ಸೇನೆಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಹಾಟ್ಲೈನ್ಗಳು, ಧ್ವಜ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವೆ ಮೇ 27 ರಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿತ್ತು.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪ್ಪರ್ ಸುಬನ್ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಕ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಚೀನಾ ಸೇನೆಯಾದ ಪಿಎಲ್ಎ ತನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವ, ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಡೆಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. 2020 ರ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
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