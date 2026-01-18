ಕಾರು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್ ಸಾವು; ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತ
ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : January 18, 2026 at 7:27 PM IST
ಮೀರತ್/ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್-ಚಕರ್ತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಜರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 17 (ಶನಿವಾರ) ನಡೆದ ಅಪಘಾತವು ಸೈನಿಕನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಸಂಭ್ರಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೀರತ್ನ ಘಾಸೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮೇಜರ್ ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಡಲು ಚಕ್ರತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಶುಭಂ ತಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಾರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್-ಚಕ್ರತಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರಗುರುಳಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮಗನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು.
ಮೇಜರ್ ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಚಕ್ರತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತುಷಾರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸೈನಿ ಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸುಬೇದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಂ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
12 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ಅವರು NDA (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ) ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ NDA ಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶುಭಂ ಅವರ ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಬಟಿಂಡಾದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಚಕ್ರತಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶುಭಂ ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸೈನಿ, ಶುಭಂ ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶುಭಂ ಅವರ ಅಣ್ಣ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯೋಧ ಸಾವು: ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಯೇ ಪತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಪತ್ನಿ