ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ನ 11 ವಾಯುನೆಲೆ, 6 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ಲೆ.ಜ.ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಎಂಒ ಆದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2025 at 8:07 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 11 ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟಲ್ಲದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸಿ-130 ವಿಮಾನ, ಒಂದು ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ (AEW) ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇತರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳ (UNTCC) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi | Director General Military Operations Lt Gen Rajiv Ghai says, " if we come down to muridke. this is the terror hub of the lashkar-e-taiba. that's the indian air force strike you can see on the screen right on top. the before and after pictures, some high-value… pic.twitter.com/W0H1peEvd8— ANI (@ANI) October 14, 2025
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. 300 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿ-130 ವಿಮಾನ, ಒಂದು ಎಇಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಾಗಲೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಖರ ಗುರಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಎಂಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿಫಲ: ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ವಿಫಲ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಅದರ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬಂದ ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡವು. ಅದು ಬಳಸಿದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇನೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಲಶಾಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಡಗಟ್ಟಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi | Director General Military Operations Lt Gen Rajiv Ghai says, " ... the fact that the pakistan army and its chief were under duress at the time is known to everybody. there was a need for him to revive not only his image, but that of the pak army itself. the best… pic.twitter.com/BLaxgaAuYR— ANI (@ANI) October 14, 2025
ಮೇ 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 11 ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 8 ವಾಯುನೆಲೆಗಳು, ಮೂರು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ: ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಎಂಒಗಳು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿದೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಘೋರ ದುರಂತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi | Director General Military Operations Lt Gen Rajiv Ghai says, " the indian navy was also in action... the navy had sailed into the arabian sea and when the dgmo spoke, they were very well poised. had the enemy decided to take it any further, it could have been… pic.twitter.com/lK5dhQkHY6— ANI (@ANI) October 14, 2025
ತನಗಾದ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಿಂದ ಬೆದರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ, ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಡಿಜಿಎಂಒಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
