ETV Bharat / bharat

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​ ವೇಳೆ ಪಾಕ್​​ನ 11 ವಾಯುನೆಲೆ, 6 ಫೈಟರ್​ ಜೆಟ್​ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ಲೆ.ಜ.ರಾಜೀವ್​ ಘಾಯ್​

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಎಂಒ ಆದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಜನರಲ್​ ರಾಜೀವ್​ ಘಾಯ್​ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

INDIA PAKISTAN WAR
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 8:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 11 ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟಲ್ಲದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸಿ-130 ವಿಮಾನ, ಒಂದು ಏರ್​ಬೋರ್ನ್​​ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ (AEW) ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇತರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳ (UNTCC) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. 300 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐದು ಫೈಟರ್​ ಜೆಟ್​ಗಳು, ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್​​ ಸಿ-130 ವಿಮಾನ, ಒಂದು ಎಇಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಾಗಲೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಖರ ಗುರಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಎಂಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ವಿಫಲ: ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ವಿಫಲ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಅದರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬಂದ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡವು. ಅದು ಬಳಸಿದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಡ್ರೋನ್​​ಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇನೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಲಶಾಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಡಗಟ್ಟಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 11 ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 8 ವಾಯುನೆಲೆಗಳು, ಮೂರು ಹ್ಯಾಂಗರ್​ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ರಾಡಾರ್​​ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ: ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅರೇಬಿಯನ್​ ಸಮುದ್​ರದತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಎಂಒಗಳು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿದೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಘೋರ ದುರಂತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತನಗಾದ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಿಂದ ಬೆದರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ, ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಡಿಜಿಎಂಒಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಶನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2.0 ಮಾತ್ರ ಮಾರಕ, ಸಂದೇಹವೇ ಬೇಡ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಲೆ.ಜ.ಕಟಿಯಾರ್

'ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೇ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ನರಮೇಧ, 4 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ'​: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ವಾಗ್ದಾಳಿ

TAGGED:

OPERATION SINDOOR
DGMO RAJIV GHAI
INDIAN ARMY
PAKISTANI AIR BASES
INDIA PAKISTAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿ.. ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್​ 78; ಎರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 70 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರೆ; ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ!

7800mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ OnePlus ಹೊಸ ಫೋನ್! ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದ ‘OG’! 30 ಲಕ್ಷ​ ಪ್ರೈಜ್​ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈವಶ

PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ: ಈಗ ನೀವು ಶೇ100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.