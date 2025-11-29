A320 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲವೇ ರದ್ದತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ; 200 - 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೈಟ್ಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕಿರಿದಾದ ದೇಹದ A320 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮರುಜೋಡಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಏರ್ಬಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
By PTI
Published : November 29, 2025 at 7:06 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಗೋ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ A320 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು 200 - 250 ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು A320 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಡೇಟಾ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಏರ್ಬಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸುಮಾರು 560, A320 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 200 -250ಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮರುಜೋಡಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಬಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (EASA), ಏರ್ಬಸ್ ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಐಲೆರಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ELAC) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. EASA ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ವಿಮಾನವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಹಾರಾಟದ ಮೊದಲು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ELAC ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ, ನಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಫ್ಲೀಟ್ಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ಏರ್ಬಸ್, A320 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏರ್ಬಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏರ್ಬಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏರ್ಬಸ್ A320 ಫ್ಲೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 31 A320 ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ: X ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ತನ್ನ A320 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏರ್ಬಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಆ ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್/ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮರುಜೋಡಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೀಟ್ನಾದ್ಯಂತ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
