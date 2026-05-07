'ಭಾರತ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ': ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಾಯುಸೇನೆ
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿದ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ(IAF) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : May 7, 2026 at 1:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕೈಗೊಂಡ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (IAF) ಸ್ಮರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇನೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
"ಭಾರತ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಗುಡುಗಿದೆ. "ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Operation Sindoor— Indian Air Force (@IAF_MCC) May 6, 2026
Justice served.
Precise in action, eternal in memory—Operation Sindoor continues.
India forgets nothing-India forgives nothing.#operation #Sindoor #operationsindoor #IAF @PMOIndia@rajnathsingh@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD@HQ_IDS_India@adgpi… pic.twitter.com/GWvnY9Udjl
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ರತೀಕಾರ ಯೋಜನೆ, ಪಡೆಗಳ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನರಮೇಧದ ಕಹಿನೆನಪು: ಅದು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು. ಭಾರತದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅದ್ಭುತ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಉಗ್ರರು, ಪುರುಷರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಮೊದಲು ಅವರ ಧರ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂನ ಕಲ್ಮಾ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸನಿಹದಿಂದಲೇ ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ, ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಕ್ತ ಹರಿದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲರ ಮನಕಲಕಿತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕುದ್ದಿತ್ತು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಮೇ 6ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು 7ರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರು ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ 9 ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಉಗ್ರರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿತ್ತು.
