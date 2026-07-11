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ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾಯುಪಡೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತ; ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು?

ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾಯುಪಡೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರಕಟ- ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್​ಗಿಂತಲೂ ಭಾರತವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​- ಭಾರತದ ಸನಿಹದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.

INDIAN AIR FORCE
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 6:41 PM IST

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ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ನಡುಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ತನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಏರ್ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್- 2026 ವಿಶ್ವದ 103 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಾಯುಪಡೆಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ 6ನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೌದು. 103 ದೇಶಗಳ 129 ವಾಯು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು 48,082 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾದ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾಯುಸೇನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಜಪಾನ್​ ವಾಯುಪಡೆ ಕೂಡ ಭಾರತದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾಯುಪಡೆಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ವಾಯುಪಡೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು (IANS)

ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಫಸ್ಟ್​: ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆಯು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 242.9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ದೇಶದ ನೌಕಾಪಡೆಯು 142.4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ರಷ್ಯಾದ ವಾಯುಪಡೆ 114.2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಮಿ ಪಡೆಯು 112.6 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ, ​ಮೆರೈನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ 85.3 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಟಾಪ್​ 10 ರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 69.4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ 63.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 7ನೇ, ಜಪಾನ್ 58.1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್ 56.3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಾಯುಪಡೆ 55.3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆಯು 46.3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸನಿಹದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.

ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (WDMMA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು 'ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಟಿಂಗ್' (TVR) ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (IANS)

ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ವಾಯುಪಡೆ ಕೈಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ವೈಮಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂಧನ, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೇಗವೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಟೇಕ್‌ಆಫ್‌ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಎಂಎಂಎ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ, ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ (4ನೇ ತಲೆಮಾರು) ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು (5ನೇ ತಲೆಮಾರು) ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ರಫೇಲ್​, ಸುಖೋಯ್​​ನಂತಹ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಮಾನಗಳೂ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಒಂದು ದೇಶವು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭಾರತದ ಅಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮರಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಪೈಲಟ್​​ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತರಬೇತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಅಂತಿಮ ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ಚೀನಾ ಮೀರಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಚೀನಾದ ವಾಯುಪಡೆಯು J-20 ಮತ್ತು J-35 ನಂತಹ ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು H-6 ನಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 3,733 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ನ ರಫೇಲ್, ರಷ್ಯಾದ ಸುಖೋಯ್ ಮತ್ತು ಮಿರಾಜ್-2000 ಸೇರಿದಂತೆ 1,716 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಚೀನಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪೈಲಟ್​​ಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟ್ ಸಮತೋಲನದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಾಗತಿಕ ಫೈರ್‌ಪವರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

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