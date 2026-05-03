ರೀಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಓವರ್​ಹೆಡ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್​ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏಣಿ ಕುಸಿದು ಓರ್ವ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ, 16 ಗಂಟೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ವಾಯುಪಡೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 3, 2026 at 1:56 PM IST

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಸಾವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು ಕೆಲವರದ್ದು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಶನಿವಾರ (ಮೇ 1) ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ ಮೇಲೆ ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡಲು ಐವರು ಯುವಕರು ತೆರಳುವಾಗ ಏಣಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಓರ್ವ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ, ಇಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹೇಗೋ ಪಾರಾಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಮೇಲೆಯೇ 16 ಗಂಟೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಹತ್ತುವಾಗ ಕುಸಿದ ಏಣಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ರೀಲ್ಸ್​ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲೆಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಶನಿ, ಗೋಲು, ಪವನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಎಂಬ ಐವರು ಊರಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಇದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗೋಲು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಿಮೆಂಟ್​ ತುಂಡುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್​ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​​ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗೋಲು ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಳಿಯಲು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ 16 ಗಂಟೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು: ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಹತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಇಳಿಯಲು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಿದರೂ, ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದರು. ಸೇನಾಪಡೆಯು ತನ್ನ Mi-17 V5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ನ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

