ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಚೆಕ್: ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ₹15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತ
ಚೀನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 8:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೆನ್ ಶಾ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಸೆಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶಾ ಅವರ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಯುವಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿದ, ರ್ಯಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ 36 ವರ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಈ ಭೇಟಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತ, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದೆ.
ಗಡಿ ವಿವಾದ, ಜಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನವದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ ಅವರು, "ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮೋದಿ, "ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ "ಮಾತಾ ಸೀತೆ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ" ಎಂದರು.
List of outcomes (19 in total) : PM @narendramodi’s meeting with PM @ShahBalen of Nepal during his State Visit to India ⬇️ https://t.co/utkpLa5Y2O— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 23, 2026
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಜನಕ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 'ಸರಯೂ-ಕಮಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲಿಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಸಾಗಣೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಾರಾದೀಪ್ ಬಂದರುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದ ನೇಪಾಳವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲ್ದಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡವನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ (Integrated Check Posts) ಪ್ರಧಾನಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೋಟಾರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.
"ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೇಪಾಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ರಫ್ತು-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು/ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ನೇಪಾಳದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನೆರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,455 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 5,285 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
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