ಭಾರತ ಎಐನ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕ: ಪಶ್ಚಿಮದಂತೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದವಿದೆ - ರಿಷಿ ಸುನಕ್
Published : February 19, 2026 at 10:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶವು ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮನೋಭಾವಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಆತಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾರತ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ನೆಗೀ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರ ಸಹಯೋಗ "ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಎಐ; ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರ ಪುನರ್ ಕಲ್ಪನೆ" ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುನಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು.
ಆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಡ್ಡುವ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಈ ಎಐ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಐ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ಚರ್ಚೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಗುಂಪು, ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲವು ಎಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಯಕನಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಐ ವೈಬ್ರನ್ಸಿ 2025 ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಎಐ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಐ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.
