ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆಳಗು: ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿತ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ತಂಪು ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ; ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 3:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಅಂದರೆ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆಳಗು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 11 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದ ಗೋಚರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 17ರ ತಾಪಮಾನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲು: ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸಗಢ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಋತುವಿನ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಮರಾಠವಾಡಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೋರಗಢದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನ: ದೇಶದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 6.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೋರಗಢದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 36 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ 21ರ ನಡುವೆ ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲೂ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಗೋಚರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ 23ರ ನಡುವೆ ಕೇರಳ, ಮಾಹೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೆಡೆ ಹಾಗೂ ಚದುರಿದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ 23ರ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 22 ಹಾಗೂ 23ರಂದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ಹಾಗೂ 21ರಂದು ಛತ್ತೀಸಗಢದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ 23ರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ 22ರ ನಡುವೆ ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ 21ರ ನಡುವೆ ಗಂಗಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕದಿಂದ ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 20 ಹಾಗೂ 21ರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು.
ಚಂಡಮಾರುತ ಅಕ್ವಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಕಡಲತೀರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹೇರಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಸ್ಆರ್ಸಿ) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ, ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮುದ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡಲತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಐಎಂಡಿಯ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹವಾಮಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 19 ಹಾಗೂ 20ರಂದು ಆ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಮಿಂಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
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