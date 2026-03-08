ETV Bharat / bharat

₹4 ಸಾವಿರ ಹೋಟೆಲ್​ ದರ ₹25 ಸಾವಿರ, ₹5000 ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ₹30,000!: ಇದು 'ಫೈನಲ್​' ಎಫೆಕ್ಟ್​

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ನಗರವು ಈಗ ದರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

IND VS NZ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳ ಹಾರಾಟ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವವೇ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಹಮದಾಬಾದ್​​ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್​​ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಮಾನ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಮಾತು.

ಹೋಟೆಲ್​ ದರ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಈ ದರ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧಾರಣ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಸ್ಟಾರ್​ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು 40 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ನೀಡುವ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೊಠಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಟಿಕೆಟ್​ ಕೊಡಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ವಿಮಾನ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಎರಡು ದಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ 4ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 9ಕ್ಕೆ ಈ ದರ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲೂಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಜೆಟ್‌ಸ್ನೇಹಿ ವಿಮಾನಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ₹13,500 ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ₹30 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

T20 WORLD CUP FINAL
INDIA VS NEW ZEALAND
ಹೋಟೆಲ್​ ವಿಮಾನ ದರ ಏರಿಕೆ
AHMEDABAD
IND VS NZ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.