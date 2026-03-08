₹4 ಸಾವಿರ ಹೋಟೆಲ್ ದರ ₹25 ಸಾವಿರ, ₹5000 ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹30,000!: ಇದು 'ಫೈನಲ್' ಎಫೆಕ್ಟ್
ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವು ಈಗ ದರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವವೇ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಮಾನ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಮಾತು.
ಹೋಟೆಲ್ ದರ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಈ ದರ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧಾರಣ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು 40 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನೀಡುವ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೊಠಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವಿಮಾನ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಎರಡು ದಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ 4ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 9ಕ್ಕೆ ಈ ದರ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲೂಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಜೆಟ್ಸ್ನೇಹಿ ವಿಮಾನಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ₹13,500 ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ₹30 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
