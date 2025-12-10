ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ; ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ನ ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ನೇತೃತ್ವ
ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿಯ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 11:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್) ರಿಕ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು, ಸಹವರ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಲಿಂಚ್, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ನ 2001 ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಉಪ ರಾಯಭಾರಿ ರಿಕ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿಯ ನಿಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 - 11, 2025 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಟಿಐ ಮಂಗಳವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭೇಟಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭೇಟಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷವೇ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಸುಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆ: ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (BTA) ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರೂ, ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕದ ಸವಾಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ ಆರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ; 2025 ರ ಶರತ್ಕಾಲದ ವೇಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಆರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ USD 191 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ USD 500 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ US ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು USD 131.84 ಶತಕೋಟಿ (USD 86.5 ಶತಕೋಟಿ ರಫ್ತು) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ $17.5 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಸುಂಕ ಕುರಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ; ಎಫ್ಟಿಎ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ