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ಅಮೆರಿಕ ಆದ್ಯತೆಯ ದರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಭಾರತ - ಯುಎಸ್​ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ: ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್ ಘೋಷಣೆ

ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್​ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

INDIA US FTA
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್ (YT @ Piyush Goyal)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 6:27 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 7:12 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್​ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್​ ಅವರು ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ (ಎಫ್​ಟಿಎ) ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭಾರತ ಈವರೆಗೆ 9 ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 60 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಚಿಲಿ, ಮೆರ್ಕೊಸೂರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ (SACU), ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ (GCC) ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಯಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಯುಕೆ, ಮಾರಿಷಸ್, ಓಮನ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ವಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-20 ವ್ಯಾಪಾರ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್​ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಯುಎಸ್‌ಟಿಆರ್ ಜೇಮೀಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2026 ರ ಜಿ-20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಭಾರತವು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 87 ಬಿಲಿಯನ್​ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಎಫ್‌ಟಿಎಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ತಡೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್​ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಫ್ತುದಾರರು ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಈ ಎಫ್​ಟಿಎ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶದ ಕಿಟಕಿಯು ಅನಂತ ಅವಧಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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Last Updated : September 3, 2026 at 7:12 PM IST

TAGGED:

PIYUSH GOYAL
INDIA US TRADE DEAL
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
ಅಮೆರಿಕ
INDIA US FTA

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