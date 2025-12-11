ETV Bharat / bharat

ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಕಾರ; ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ

ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲಿಸನ್ ಹೂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

India US hold key talks to boost strategic cooperation
ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ (ANI)
author img

By ANI

Published : December 11, 2025 at 6:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ; ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಂಪ್​ ನಡುವಣ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲಿಸನ್ ಹೂಕರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೂಕರ್ ಐದು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದವರೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ- ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮ: ಈ ಸಭೆಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಭೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದವು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

TAGGED:

HOOKER IS ON A 5DAY VISIT TO INDIA
BOOST STRATEGIC COOPERATION
US INDIA RELATIONS
ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ
INDIA US HOLD KEY TALKS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.