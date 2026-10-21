ಇಂಧನ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಯುಎಸ್ ಚಿತ್ತ: ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ
ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ.
Published : October 21, 2026 at 7:30 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ರೂಬಿಯೊ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಭೇಟಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ-ಸ್ಥಳೀಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವಿರುವ ಜಾಮ್ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದೂ ಸೇರಿದೆ. 'ಭಾರತವು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೂಬಿಯೊ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ರೂಬಿಯೊ ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 26/11 ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಬಿಯೊ, "ನಾವು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಅಮೆರಿಕ ಫಸ್ಟ್' (ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ) ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೂಬಿಯೊ ಅವರ ಜಾಮ್ನಗರ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರುಬಿಯೊ, ಭಾರತವನ್ನು "ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಪವರ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ(ರಿಲಯನ್ಸ್) ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಡುವಳಿ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ರುಬಿಯೊ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಕಟ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು.
ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ, ಜೈಶಂಕರ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತು 50.81 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
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