ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ 2.O: ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು ದಾಳಿ: 450 ರಿಂದ 800 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್
ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 20, 2025 at 5:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಈಗೀಗ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಭಾರತವೂ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಶತ್ರು ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಧ್ವನಿಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ 2.8 ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಇದನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ 2.O ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ 800 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಬಳಸುವ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೂಡಾ ಇವೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಲಾಂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೇನೆಯು ಬಳಸುವ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾಯುಪಡೆ ಬಳಸುವ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಷುಯಲ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. 160 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್-2 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 200 ಕಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್-1 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 100 ಕಿಮೀಗಿಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್-2 ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಾಯುಪಡೆಯು 700 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಘನ-ಇಂಧನ ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್-3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 350 ಕಿಮೀ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಬಿವಿಆರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
