ಭಾರತದ ಮಾನವ ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮಗ್ರ ನಕ್ಷೆ ಅನಾವರಣ: 44 ಮಿಲಿಯನ್​ ಹೊಸ ಆನುವಂಶಿಕ ತಳಿ ಪತ್ತೆ

ಭಾರತದ ಆನುವಂಶಿಕ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 129.93 ಮಿಲಿಯನ್​ ಆನುವಂಶಿಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 44.03 ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

INDIA GENETIC MAP
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ SKIMS ತಂಡದಿಂದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ (GenomeIndia)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಭಾರತವು, ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರವಾದ 'ಮಾನವ ತಳಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಕ್ಷೆ'ಯನ್ನು (Human Genetic Diversity Map) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 83 ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದ ಶೇರ್-ಇ-ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು (SKIMS) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಜೀನೋಮ್‌ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ
ಜೀನೋಮ್‌ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ (GenomeIndia)

ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಪತ್ತೆ: ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್​ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. 'ಜಿನೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತಹ 'ಪ್ರೆಸಿಶನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' (ನಿಖರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ) ರೂಪಿಸಲು ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 129.93 ಮಿಲಿಯನ್ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 44.03 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಜೀನೋಮ್‌ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ
ಜೀನೋಮ್‌ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ (GenomeIndia)

ಅಂತರ್ವಿವಾಹದಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆ: ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ 'ಅಂತರ್ ವಿವಾಹ' ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇವರ ತಳಿ ಮಾದರಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ತಳಿ ಮಾದರಿಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೋಗ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಸಾಧನಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತಳಿ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ 'ಇಂಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಪ್ಯಾನಲ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

