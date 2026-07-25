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ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ: ಪಾಕ್​ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

India Trashes Reports Of "Deliberately" Releasing River Waters Causing Flood In Pakistan
ಪಾಕ್​ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 9:22 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ನದಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ವಿಭಾಗವು ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ನದಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದುನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ನದಿ ಹರಿವಿನಲ್ಲಾದ ಏರಿಕೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ - ಚಾಲಿತ ಪ್ರವಾಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಹ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನೇ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಮಾನವೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

INDIA PAKISTAN TENSIONS
FLOOD IN PAKISTAN
INDIA TRASHES REPORTS
ಪಾಕ್​ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ
RELEASING RIVER WATERS

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