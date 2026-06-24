ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾವು; 'ಗ್ರೀನ್ ಬೂಟ್' ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯ ಮೃತದೇಹ ಮರುಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಭಾರತ
ನೇಪಾಳ ಹಾಗು ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 12:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಮೃತದೇಹ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನದೆಂದು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ 'ಗ್ರೀನ್ ಬೂಟ್ಸ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನ ಮೃತದೇಹ ಇದಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಐಟಿಬಿಪಿ ಇದೀಗ ಮೃತದೇಹ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಿಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಂಬೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 1996ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಭೀಕರ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಸುಮಾರು 8,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.
ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ) ವಿಭಾಗದ ತ್ಸೆವಾಂಗ್ ಪಲ್ಜೋರ್ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈ ಮೃತದೇಹ ತ್ಸೆವಾಂಗ್ ಪಲ್ಜೋರ್ ಅವರದ್ದೆಂದು ಅವರ ಸಹಚರರಾದ ಡೋರ್ಜೆ ಮೊರುಪ್ ಐಟಿಬಿಪಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಐಟಿಪಿಬಿ ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತನ್ನು ಮೊರುಪ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳಿವೆ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಎವರೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. 1920ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಏರುವಿಕೆ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಶವಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಹಲವು ಮೃತದೇಹಗಳು ಹಿಮದಿಂದ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
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