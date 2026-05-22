ETV Bharat / bharat

ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಪಾಕ್-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್' ಯೋಜನೆ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್' ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

INDIA TO LAUNCH SMART BORDER UNION HOME MINISTER AMIT SHAH ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಯೋಜನೆ RUSTAMJI MEMORIAL LECTURE
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 6:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗಿನ 6,000 ಕಿ.ಮೀ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗದಂತೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್" ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (BSF) ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ರುಸ್ತಮ್‌ಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ "ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಗ್ರಿಡ್" ರಚಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ರಾಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಡಿ" ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದುರ್ಗಮ ಗಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಬಿಎಸ್ಎಫ್​ ಪಡೆಗಳನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾರತದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಇರಬಾರದೆಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಚಿವಾಲಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 27 ಕಿಮೀ ಭೂಮಿ BSFಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ: ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್​ಗೆ 27 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಭಾರೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಲಿಗುರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಫನ್ಸಿದೇವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದೇ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದು ಗಡಿ ಭಾಗ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದೆಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

INDIA TO LAUNCH SMART BORDER
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
RUSTAMJI MEMORIAL LECTURE
BSF
SMART BORDER PROJECT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.