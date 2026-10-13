ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.3.1 ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶೇ.7 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಐಎಂಎಫ್
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಅದು 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 2:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF)ಯು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಏರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಫರ್ಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಐಎಂಎಫ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೂರ್ವದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಈಗ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅಸಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2025ರಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡಾ 3.5ರಿಂದ 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.1ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜು: ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2026 ಮತ್ತು 2027ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.3ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂದಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
2026ರ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 2027ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 0.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.7ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 2027ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 4ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ತೀವ್ರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಐಎಂಎಫ್ನ ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಪರಿಣಾಮ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಠಿಣ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಐಎಂಎಫ್ ವರದಿಯು, ಈ ತೆರಿಗೆಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳು ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 2025 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2026ರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 22ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 2025 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2026ರ ನಡುವೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣ: ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 2027ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.7ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವರದಿಯು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಇವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿತ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದತ್ತ ತಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಐಎಂಎಫ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವರದಿಯು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.7ರಷ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಶೇಕಡಾ 0.3ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು 2027ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.3ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವರದಿಯ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 2026ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.2 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲಸಂಧಿಯು ಮರು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ 2027ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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