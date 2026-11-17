COP31: ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ LeadIT 3.0 ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತ - ಸ್ವೀಡನ್
2027ರಿಂದ 2030ರವರೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 3:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಟರ್ಕಿಯೆಯ ಅಂತಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮ್ಮೇಳನ (COP31)ದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಂಗಳವಾರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ (LeadIT)ನ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು (LeadIT 3.0) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಾಯಕರ ಸುತ್ತಮೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ LeadIT ಸೇರಿದ ಹೊಸ ದೇಶ ಸದಸ್ಯವಾಯಿತು.
ಸುತ್ತಮೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಡನ್ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಲೆನಾ ಡಿರ್ಸೆನ್ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆಲ್ವಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
COP31ರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿತು. ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು.
LeadIT ಎಂದರೇನು?: LeadIT, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ 2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. 2050ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬಳಸುವ ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್-ಜೀರೋ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಇದು.
Addressed the Leadership Group for Industry Transition at the LeadIT Industry Leaders Roundtable on the sidelines of COP31 in Antalya, Türkiye. LEADIT’s membership has grown to 20 countries and 33 companies. I am delighted to welcome Brazil as our newest country member. This strengthens the Global South’s voice and creates further opportunities for South-South cooperation. From 2027 to 2030, LeadIT 3.0 will also focus on establishing partnerships to scaling projects, mobilising capital and delivering results. Steel, cement and transport will remain core sectors, while the platform remains open to new sectors and technologies. Our focus will be to move from feasibility studies to pilots, demonstration and replication, while connecting technology providers with industrial demand. Glad to note India's achievements under the leadership of PM Shri @narendramodi ji were given a round of applause at the session and the country's commitment was termed as a guiding light for other Nations in the fight against climate change. 🔗 https://t.co/axbywzsLwz— Bhupender Yadav (@byadavbjp) November 17, 2026
LeadITಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಥೆ (SEI) ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ COP28ರಲ್ಲಿ ಡೀಕಾರ್ಬನೈಸೇಶನ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಹೊಸ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ: LeadIT ಸುತ್ತಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ LeadIT ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ, ಶಕ್ತಿ ಅಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳೇ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಪರಸ್ಪರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವುದು, ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಭಾರತದ ದ್ವಿಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಗಳೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ನಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ (NDC) ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳನ್ನು 2030ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತ ಬಲವಾದ ಹವಾಮಾನ ನಾಯಕತ್ವ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ವರ್ಧಿತ NDC ಅಡಿ 2005ರಿಂದ 2022ರ ನಡುವೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 37.38ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಗಿಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸುಮಾರು 2.44 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ CO2 ಸಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಮ್ಮ 2030ರ ಗುರಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳ ಅಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ LeadIT ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಸಿರು ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಿಮೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾದವು ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಈಗ 20 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು 33 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದೇಶ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ - ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
2027ರಿಂದ 2030ರವರೆಗೆ LeadIT 3.0 ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲನೆಯದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಜೋಡಿಸಲು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯತ್ತ ಸಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
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