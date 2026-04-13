ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು: ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರ ವಕ್ತಾರ

ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರ ವಕ್ತಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರ ವಕ್ತಾರ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 1:16 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ ತೋರಿಸಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲಿ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿಧನದ 40 ನೇ ದಿನದಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯದ ಪರ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹುತಾತ್ಮ ಎಂದು ಇಲಾಹಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಮೇನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದಮನಿತರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ: ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿಧನದ 40 ನೇ ದಿನದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

- ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸುವ ಹಡಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಹಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧ: ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತವು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತವು ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂಥ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

