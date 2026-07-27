ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನ ಸಾವು: ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಖಲು
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಹಗೆತನದ ಮಧ್ಯೆ MV ಒಮೊರ್ಫಿ ಹಡಗು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 4:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವಾರ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸೋಮವಾರ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಓಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಲಿಷ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನವದೆಹಲಿ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಇಂದು, ಭಾರತದ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಓಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಲಿಷ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕಳವಳವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ನಾಗರಿಕ ನಾವಿಕರ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
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ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೀವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
2022 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎಂವಿ ಎಜಿಎನ್ ರಾಗ್ನರ್ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
"ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಎಂವಿ ಎಜಿಎನ್ ರಾಗ್ನರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೌಕೆ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿತ್ತು.