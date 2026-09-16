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ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ವೇಳೆ ಭಾರತದ ನೌಕೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೌಕೆ: ಪಾಕ್​ ಹೈಕಮಿಷನ್​ಗೆ ಸಮನ್ಸ್​

ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ನೌಕೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೌಕೆಯೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

NAVAL COLLISION IN ARABIAN SEA
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ANI

Published : September 16, 2026 at 3:56 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಯ ನೌಕೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೌಕೆಯೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದು ಒಪ್ಪಲಾಗದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ ನಡೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೈಕಮಿಷನ್​​ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಎಂಇಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದೆ.

ಡಿಕ್ಕಿ ವೃತ್ತಿಪರ ನಡೆಯಲ್ಲ: "ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೈಕಮಿಷನ್‌ನ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು (ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಅಫೇರ್ಸ್) ಇಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗನ್ನು ನಮ್ಮ ನೌಕೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದು ಒಪ್ಪಲಾಗದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಎಪ್ರಿಲ್ 1991ರ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮುಂಗಡ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ 10ನೇ ವಿಧಿಯ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕಗಳು ಸೂಕ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಯಭಾರಿಗೂ ಸಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಗುದ್ದಿದ ಪಾಕ್​ ನೌಕೆ: ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರ ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗು ಬಂದಾಗ ಈ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಡಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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INDIA SUMMONS PAKISTAN
PAKISTAN NAVAL
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NAVAL COLLISION
NAVAL COLLISION IN ARABIAN SEA

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