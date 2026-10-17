ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಫೆಕ್ಟ್: 2027ರ ಬೇಸಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಈ ಸಲದ ತಾಪಮಾನ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು!
ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ 2027ರ ಬೇಸಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಲದ ತಾಪಮಾನ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 17, 2026 at 7:20 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ 2027ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ ನಿನೊದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಅಪಾಯಗಳು: 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವರದಿಯು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2027ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ ನಿನೊ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ವೆದರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪಲಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 2026 ಮತ್ತು 2027ರ ವರ್ಷಗಳು ಈ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ವರ್ಷಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಾಪಮಾನವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 2023-24 ಮತ್ತು 2015-16ರ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಎಲ್ ನಿನೊ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವರದಿಯು, ಆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 2024 ಮತ್ತು 2016ರ ವರ್ಷಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದೆ.
"ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2027ನೇ ವರ್ಷವು ಹಿಂದಿನ ಈ ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಬಲ ಎಲ್ ನಿನೊ ಘಟನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 2026ರ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಶೇಕಡಾ 13ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು ಎಂದು ವರದಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
"ಈ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 1950ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಎಲ್ ನಿನೊ ಘಟನೆಯಾಗಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 83ರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು 2027ರ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರಲಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 1901ರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಐದನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯವು, ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಹತ್ತಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮುಂಬರುವ ರಬಿ (ಹಿಂಗಾರು) ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.
"ತೇವಾಂಶದ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೆಲೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೇಸ್ಫೋಟದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದವು" ಎಂದು ಪಲಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಎರಡು ವಲಯಗಳಾದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 25.6% ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ವಲಯದಲ್ಲಿ 1,367.3 ಮಿಲೀಮೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಬದಲಿಗೆ 1,017.1 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1901 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2013 ರಲ್ಲಿ 1,065.7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ದಶಕದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ನಂತರ, ಮಳೆಗಾಲದ ಮಳೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಎರಡನೇ ಪ್ರದೇಶ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ 716 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಬದಲಿಗೆ 542 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1901 ರ ನಂತರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1918 ರಲ್ಲಿ 435.8 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 30% ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ (28%), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (25%) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (20%) ಇವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: 2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವು ಅಕ್ಕಿ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳು 2025-26 ರ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರೈತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, 15.56 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕುಸಿತಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ (4.26 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಕರ್ನಾಟಕ (4.23 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (1.84 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (1.75 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (1.70 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ತಮಿಳುನಾಡು (1.41 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (1.15 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ (1.00 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್) ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ವಿ. ರಾಮಾಂಜನೇಯುಲು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ, ವಿಳಂಬವಾದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲವೂ ಸವಾಲು. ಬೆಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ: ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಜಲಾಶಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರದಿಯು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 178 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಶೇಕಡಾ 78.71 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟದ ಶೇಕಡಾ 87.08 ರಷ್ಟಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು (ಶೇಕಡಾ 47.22), ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಲಯವಿದೆ (ಶೇಕಡಾ 58.63). ಈ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟವು, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ 82.42 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವ ವಲಯವು ತನ್ನ ಕಾಲೋಚಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 85.39 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯ ವಲಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದೆ.
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ: ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿಯನ್ನು 373.93 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ 2.63 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಜೆ. ರಮೇಶ್, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮುಂಬರುವ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ರಬಿ (ಹಿಂಗಾರು) ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಎದುರಿಸಲು ಯೋಜನೆ: ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರು, "ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತೀವ್ರ ಘಟನೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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