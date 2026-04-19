ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ದಾಳಿ: ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ, ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಶನಿವಾರ ಭಾರತದ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : April 19, 2026 at 10:31 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಎರಡು ಹಡುಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಡಗುಗಳು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಶನಿವಾರ 'ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ' ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ, ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಥಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ "ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆ"ಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ "ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ"ವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ತಿಳಿಸಿದೆ. "ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು" ಮಿಶ್ರಿ ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಲವಾರು ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇರಾನಿನ ಈ ಕ್ರಮವು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಅದನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಆದ್ರೆ, ಶನಿವಾರ ಟೆಹ್ರಾನ್, ಅಮೆರಿಕವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.
"ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಈ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪುನಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು" ಎಂದು MEA ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಯಭಾರಿ ಫತಾಲಿ "ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು MEA ಗೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆದುರು ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇರಾನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ(IRGC) ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹಡಗು ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ TankerTrackers.com ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಮುದ್ರ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯ "ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ" ಸಾಗಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಕರೆದಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
