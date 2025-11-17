ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಇಂಧನ ಒಪ್ಪಂದ: 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿಗೆ ಸಹಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಗಲ್ಫ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯ ಒತ್ತಡದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
November 17, 2025
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, 2026ರಿಂದ ಈ ಆಮದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪಿಎಸ್ಯು (ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ) ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು 2026ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗಲ್ಫ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಮದು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 10ರಷ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, 31 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯ ಶೇ. 65ರಷ್ಟನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ 20.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಸಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಐಒಸಿ), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹೆಚ್ಪಿಸಿಎಲ್) ಸುಮಾರು 48 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಇಂಧನ ಆಮದನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಿಎಸ್ಯು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದಿನ ಶೇ. 10ರ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
