77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ ಅನಾವರಣ, ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು

77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.

OPERATION SINDOOR VALOUR
ಕರ್ತವ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಪರೇಡ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 26, 2026 at 2:52 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರಾಕ್ರಮದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನ ಗೊಳಿಸಿತು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೇಡ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿದೇಶಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದರು.

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ 'ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ರ', ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. 'ವಿವಿಧತಾ ಮೇ ಏಕತಾ (ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ)' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಲಾವಿದರು ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಭವ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ತ್ರಿ-ಸೇವೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ - 400 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್​ನ ಗಾಜಿನ ಹೊದಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಕರ್ತವ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹಂತ ಹಂತದ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅರೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 61 ಅಶ್ವಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಧ್ರುವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ರುದ್ರ, ಪ್ರಹಾರ್​ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಟಿ - 90 ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಪಾಚೆ ಎಹೆಚ್ -64 ಇ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಂದ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ಸೆಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತರ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಕಾಲಮ್‌ಗಳು ಬಿಎಂಪಿ -2 ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್) ಎಂಕೆ -2 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಟಲಾಂಟಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪಿಡ್ಸ್‌ನ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ EUನ ಮಿಲಿಟರಿ ತುಕಡಿಯೂ ಸಹ ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಯುರೋಪಿನ ಹೊರಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (URLS), ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ವೈಮಾನಿಕ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ 16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 29 ವಿಮಾನಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್, ಸು -30 ಎಂಕೆಐ, ಮಿಗ್ -29 ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿ -130 ಮತ್ತು ಸಿ -295, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪಿ -8 ಐ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜನ್, ವಜ್ರಾಂಗ್, ವರುಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇರಿವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

