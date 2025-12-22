ETV Bharat / bharat

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನ ಒತ್ತಾಯ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಯೂನಸ್‌ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕಮಲಾಖ್ಯ ದೇ ಪುರ್ಕಾಯಸ್ಥ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಕಮಲಾಖ್ಯ ದೇ ಪುರ್ಕಾಯಸ್ಥ
Published : December 22, 2025 at 7:30 PM IST

ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಯೂನಸ್‌ ಅಲ್ಲಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕಮಲಾಖ್ಯ ದೇ ಪುರ್ಕಾಯಸ್ಥ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪುರ್ಕಾಯಸ್ಥ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪು ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ ಎಂಬಾತನ ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದರು.

ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಸ್ಥಾನಮಾನ - ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಇಮೇಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಯೂನಸ್‌ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಧ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಜಕೀಯದ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಮೂರ್ಖ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್​ ನೆಕ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕೆಲವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಸೀನಾ, ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರತೆ ಇರುವ ನಾಯಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಾಗ, ನ್ಯಾಯವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

