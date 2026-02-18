ಭಾರತವು ಮೂರು ಅಗ್ರ AI ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು: ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
AI ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 18, 2026 at 3:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಯಕರು, ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಎನ್ಐಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲುದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ AI ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AI ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
As India hosts the AI Impact Summit in Delhi, I’ve shared my thoughts on the transformative potential of AI, the role India can play in the AI revolution and more in this interview with ANI. https://t.co/0rYOGdm1AX— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026
ಸಂದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ "ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ, ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ" ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇನು ಮತ್ತು ಈ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ಇಂದು AI ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸುತ್ತ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಕೇವಲ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ, ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ, ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಲ್ಲ. AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AIನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಅಳವಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೇ ಅದನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. AI ಆಡಳಿತ, ಅಂತರ್ಗತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರವೇಶವು ನಮಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ - AI ಆಳವಾಗಿ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ 2047 ರಲ್ಲಿ AI ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047 ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ AI ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ AI ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಳವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎಐ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ AI ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ ರೆಟಿನೋಪತಿ, ಅಪಸ್ಮಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗೆ AI ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮುಲ್, ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 36 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಹೈನುಗಾರರನ್ನು ತಲುಪಲು AI ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕುರಿತು ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಯೋಜನೆಯು AI ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆ ಸಲಹೆ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ರೈತರು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ AI ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. AI ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಾವು ಇಂದು AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ AI ಆಕ್ಷನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ AIನ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿರಿ. ಈಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಭಾರತವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: AIನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. AI ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗಗೊಂಡಂತೆ ಅಪಾಯಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಿಂಗ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಬಹುದು. AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು AI ನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ - ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ AI ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಿಲುವುಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ನಗರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣ ಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು, ಆಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು UPI ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (DPI) ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. DPI ಮತ್ತು AI ನ ಬಳಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. DPI ಮತ್ತು AIನ ಒಮ್ಮುಖವು ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಂದಿನ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್, UPI ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಪದರದ ಮೇಲೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಟ್ಟ, ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಶ್ರಮ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. AI ಈ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಆಡಳಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. AI ಕಲ್ಯಾಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಲವಾದ ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಾದ್ಯಂತ AI ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ AI ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, MSMEಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ
AI ಅನ್ನು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಇದು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯೂ ಹೌದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾರತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸಬಹುದು?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ಭಾರತವು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿಯೂ AI ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಲು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ AI ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ರೈತರು, MSMEಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ AI ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ - ಗುಣಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
