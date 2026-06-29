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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೀಶೆಲ್ಸ್​ ಭೇಟಿ ಅಂತ್ಯ; ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ

ಸೆಶೇಲ್ಸ್​ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

India Proud To Stand As Trusted Friend, Partner: Modi Attends Seychelles' National Day Celebrations
ಸೆಶೇಲ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 11:56 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಭೇಟಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಯುಪಿಐ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ, ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ, ಇಂಧನ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನವೀನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದು, ವಿಶೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು 10 ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೀಶೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ನಮೂನೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಜನ್ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಂಧನ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನವೀನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಜಂಟಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಭಾರತವು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಡಗನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ 10 ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳು, 5 ಸೆಟ್ ಲೇಸರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೋಣಿಗಳು, 6 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, 500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 8,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಭಾನುವಾರ ಮಾಹೆಯ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸೀಶೆಲ್ಸ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಯುಪಿಐ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಸಾಗಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸೀಶೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ವಿಶಾಲ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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