ಇರಾನ್ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಧನ ತುಂಬಿದ ಹಡಗು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ವಿಶ್ವದ 40 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
By PTI
Published : April 4, 2026 at 4:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತುಂಬಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ವಾಡಿನಾರ್ನಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹರದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತವು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರ ನಡುವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ. ಆಫ್ರಾಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಿಂಗ್ ಶುನ್ ಎಂಬ ಹಡಗು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ವಾಡಿನಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ, 2019 ರಿಂದ ಭಾರತ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಇರಾನಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇದಾಗಲಿದೆ. ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆಯ ವೇಳೆ ಹಡಗಿನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಸರ್ಜನಾ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆಯೇ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
44 ಸಾವಿರ ಟನ್ LPG ಹೊತ್ತ ಹಡಗಾದ ಸೀ ಬರ್ಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
