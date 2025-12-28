ETV Bharat / bharat

ರತನ್ ಟಾಟಾ 88ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ; ಮಂಡಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Ratan Tata
ರತನ್ ಟಾಟಾ (FILE /AFP)
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಂಗತ ರತನ್ ನವಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ದೇಶವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಡಳಿಯಾದ್ಯಂತ ನಾಯಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಟಾಟಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 1937 ರಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ (ಈಗಿನ ಮುಂಬೈ) ಜನಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು 1962 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2024 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ​​ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ನಿಜವಾದ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಲೋಕೋಪಕಾರವು ದಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ, ಫಲಿತಾಂಶ-ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಮಹಿಳಾ-ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ - ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

'ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಬೆಂಬಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರಗಳು ಚಿಂತನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, 'ದಿವಂಗತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮರುರೂಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಲೋಕೋಪಕಾರದವರೆಗೆ, ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು. ಅವರು ಪೋಷಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅವರ ಜೀವನವು ನೈತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು, ದಿವಂಗತ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

