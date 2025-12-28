ರತನ್ ಟಾಟಾ 88ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ; ಮಂಡಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : December 28, 2025 at 7:06 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಂಗತ ರತನ್ ನವಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ದೇಶವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಡಳಿಯಾದ್ಯಂತ ನಾಯಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಟಾಟಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 1937 ರಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ (ಈಗಿನ ಮುಂಬೈ) ಜನಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು 1962 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2024 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Our Chairman N. Chandrasekaran pays his respects to Mr. Ratan N Tata on his 88th birth anniversary in Bombay House, today. pic.twitter.com/tFkKkUeki2— Tata Group (@TataCompanies) December 28, 2025
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ನಿಜವಾದ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಲೋಕೋಪಕಾರವು ದಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ, ಫಲಿತಾಂಶ-ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಮಹಿಳಾ-ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ - ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Remembering our late Chairman, Mr. Ratan N. Tata, who believed true philanthropy is never personal, and leadership is a responsibility to turn influence into positive change.— Tata Trusts (@tatatrusts) December 28, 2025
Under his guidance, philanthropy evolved from charity to a strategic, results-driven approach,… pic.twitter.com/DlsS98KIVr
'ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಬೆಂಬಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರಗಳು ಚಿಂತನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.
Tributes to Ratan Tata Ji on his Jayanti who reshaped Indian enterprise with integrity and compassion. From building indigenous industry to selfless philanthropy, he showed that true success lies in service to the nation. His legacy will inspire a self-reliant Bharat.— Amit Shah (@AmitShah) December 28, 2025
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, 'ದಿವಂಗತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮರುರೂಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಲೋಕೋಪಕಾರದವರೆಗೆ, ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು. ಅವರು ಪೋಷಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
On his Jayanti, I fondly remember Shri Ratan Tata ji with deep admiration and respect.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 28, 2025
His leadership seamlessly blended innovation with compassion, redefining the role of Indian enterprise in national development.
The institutions he nurtured and the values he championed… pic.twitter.com/MBP8z1bCg7
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅವರ ಜೀವನವು ನೈತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Honouring the visionary industrialist Ratan Tata on his birth anniversary. He was a nation builder who reshaped how business contributes to society. Under his leadership, Indian industry achieved global recognition without compromising on values. His life remains a guiding light… pic.twitter.com/9sOkoTTp1N— DK Shivakumar (@DKShivakumar) December 28, 2025
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು, ದಿವಂಗತ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Remembering the great visionary, Padma Vibhushan Shri Ratan Tata Ji on his Birth Anniversary!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 28, 2025
A leader who built not just enterprises, but trust, compassion, and faith Indian excellence, globally.
His humility and vision remain a guiding light for every aspiring entrepreneur and… pic.twitter.com/zwexT2zsKx
ಅವರ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ವೇಳೆ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ': ಪುಟ್ಟ 'ಸೈನಿಕ' ಹೇಳಿದ್ದೇನು?