FCRA ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ
FCRA ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 8, 2026 at 8:18 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ (FCRA) ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸದರು ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ: ಸೆನೆಟ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಜೇಮ್ಸ್ ರಿಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಲವಾರು ಸಂಸದರು FCRA ಗೆ ಯೋಜಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು FCRA ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು- ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ: ನಾವು ಸಂಸದರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸದೀಯ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. FCRA ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ರೈಲಿ ಮೂರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2026 ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಿಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 'ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'ದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ನಿಯೋಜನೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಸಮಗ್ರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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