ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭೇಟಿ: ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
Published : September 10, 2026 at 8:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡಲ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನವದೆಹಲಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೊಲಂಬೊ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಮೂರು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು (MoUs) ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರ ಕುಮಾರ ದಿಸ್ಸನಾಯಕೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಹುಮುಖಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೂರು 'ಬೈಲಿ ಸೇತುವೆ'ಗಳನ್ನು (Bailey Bridges) ಉಭಯ ನಾಯಕರು ವರ್ಚುಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಾಯುಪಡೆಗಾಗಿ L70 ಗನ್ಗಳ (ಫಿರಂಗಿಗಳ) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (NCC) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ (NDC) ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನೂ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೇನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಾಯುಪಡೆಯ ಆರು L70 ಗನ್ಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಮವು ನೇರ ಭದ್ರತಾ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೊಲಂಬೊದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
L70 ಎಂಬುದು ಸ್ವೀಡನ್ನ ಬೊಫೋರ್ಸ್ (Bofors) ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 40 ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಗನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲ ಅಸ್ತ್ರವು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಧುನೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್70 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಈ ಗನ್ಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಾಯು - ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವೇ ಪೂರೈಸಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಪಕರಣ - ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದು: ಒಂದು ದೇಶವು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಪೂರೈಸಿದ, ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಕಾರವು ತರಬೇತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿನಿಮಯದಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಡಾರ್ನಿಯರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಡಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ (MRCC) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಅವರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಫಿ, ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವಿನಿಮಯ, ಗುಪ್ತಚರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು.
ಇದೀಗ, ಆದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನವದೆಹಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡಲ ವಿಧಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ - ಸಂಬಂಧಿತ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು, ಕಡಲ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಡಲ - ಡೊಮೇನ್ ಜಾಗೃತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಾದ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನೌಕಾ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದ್ವೀಪವು ಭಾರತದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಡಜನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಕೊಲಂಬೊದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಯುತ ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದುರ್ಬಲ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಆ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಗುಪ್ತಚರ ಕಲೆಹಾಕುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ನೌಕೆಗಳ ಭೇಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಚೀನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾವು ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಂಬಂಟೋಟಾ ಹಾಗೂ ಕೊಲಂಬೊ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹಂಬಂಟೋಟಾ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸ್ಥಳ: ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವು, ಹಂಬಂಟೋಟಾ ಬಂದರನ್ನು ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 99 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಸಿನೊಪೆಕ್' (Sinopec) ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತ್ರಿಂಕೋಮಾಲಿಯನ್ನು ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅನುಕೂಲ: ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ 'ಡಿಟ್ವಾ' (Ditwah) ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಾಗರ್ ಬಂಧು' ಅಡಿ ನೀಡಲಾದ ನೆರವಿಗಾಗಿ, ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಸಾನಾಯಕೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಉಪಕಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ, ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (NCC) ನಡುವಿನ ಇತರ ಎರಡು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು (MoUs), L70 ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಸೈನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕ ಅದೇ ರೀತಿ, ಎನ್ಸಿಸಿ (NCC) ಯುವ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂಲದ 'ಏಷ್ಯನ್ ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್' ಎಂಬ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಗೀಶ್ವರ ಸೇನಧೀರ ಅವರು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧರಹಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
38 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಲಂಕಾ ಭೇಟಿ: "ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆ.ಸಿ. ಪಂತ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು 1989ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಂದು ನಾಲ್ವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇನಧೀರ ಅವರು ಕೊಲಂಬೊದಿಂದ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಲ್70 (L70) ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು (MoU), ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಹಂಬಂಟೋಟಾ ಬಂದರುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೇನಧೀರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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