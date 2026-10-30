ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣ; ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ
ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : October 30, 2026 at 11:16 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2011 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವೆ ಅಂದಾಜು 496 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 27.1 ರಿಂದ ಶೇ 2.6ಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ 'ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ'ಯಲ್ಲಿ 2021ರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ದಿನಕ್ಕೆ 400 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.57.7 ರಿಂದ ಶೇ.16.1ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸೇತರ ಎರಡೂ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಇಳಿಕೆಯ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 400 ರೂ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣವು 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ 14.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಶೇ 12.1ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಂತೆ ಈ ಅಂದಾಜು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸೇತರ ಬಡತನವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ರೂ ಪಿಸಿರುವ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣವು 2005-06ರಲ್ಲಿ 53.8ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2019-21ರ ವೇಳೆಗೆ 16.4ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಅಳತೆಗೋಲಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2022-23ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 15.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರದಿಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರಂತರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.57ರಷ್ಟು ಜನರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಡತನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
2017 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸುಮಾರು 134 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇತನ ಸಹಿತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಹುಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಏರಿಕೆ: 26 ಮತ್ತು 27ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ನಡುವೆ ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಶೇಕಡಾ 14.6 ರಿಂದ ಶೇ 15.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೈಜ ಗಳಿಕೆಯು ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡತನದ ಅಂದಾಜು ಮನೆಯ ಬಳಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
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