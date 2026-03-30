2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 431 ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲು: ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 2024 ರಲ್ಲಿ 101 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ 19 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈಗ 157ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ವರ್ಷ್ನಿ ಅವರು ಹಾವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 6:19 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ 431 ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿನ 370 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿನ 183 ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿ ಹಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ರೋಗವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

2021ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾವು ರಕ್ಷಕ ದುಲು ಬೋರಾ ಅವರು ಜಿಯಾಜುರಿ ಚಹಾ ತೋಟದಿಂದ 15 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ((ANI))

'ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಚಿವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (157) ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, 2024ರಲ್ಲಿ 101 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ 19 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2024 ರಂದು ರಾಂಚಿಯ ಬುಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಉತ್ಸವದ (ಹಿಂದೂ ಮಾಸ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಪೂಜೆಯ ಹಬ್ಬ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ANI)

ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ - ಹಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೇಳಿದರು.

ಸರೀಸೃಪ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಂತರ - ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದರು.

ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (IDSP)ದ ಅಡಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (IHIP) ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1972ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 33ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಈ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭೂದೃಶ್ಯ ಅಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು 2021ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಘಟಿತ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ, ಸಂಘರ್ಷದ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (NAPSE) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು IDSP–IHIP ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ 2024ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 3 - 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾವು ಕಡಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

'ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕರಣ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 3-4 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾವು ಕಡಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 50,000–60,000 ಜನರ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತ ಹಾವು ಕಡಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಟ್, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಹಾವು, ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

