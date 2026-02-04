explainer: ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕೃಷಿ, ಡೈರಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆಯಾ?:ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ದೇಶೀಯ ರೈತರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
Published : February 4, 2026 at 11:32 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ವಲಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಆಂಬೋಣ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ವಲಯವನ್ನು ಏಕೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಸುಮಾರು 700 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ಗದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಆಮದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯರ ಕರುಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಾಗರೂಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಿನ ಜೀವನಾಡಿ. 700 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಸರಿ ಸುಮಾರು 176 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಕು ರಫ್ತಿನ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇ ಹೊಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಕೃಷಿ ರಕ್ಷಣೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: ದೇಶೀಯ ರೈತರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆಮದು ಸುಂಕ: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶೂನ್ಯದಿಂದ 150 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಂಬಾಕು (ಶೇ. 350).
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಜಾಹೀರಾತು-ರಹಿತ (NAV) ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳು: 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 868 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾದಾಮಿ, 121 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ , 21 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೇಬುಗಳು, 266 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಎಥೆನಾಲ್ ರಫ್ತಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 82ರಷ್ಟು , ಕೆನೋಲಾ (ಶೇ.61), ಸಕ್ಕರೆ (ಶೇ66), ಹತ್ತಿ (ಶೇ.74), ಮೊಹೇರ್ (ಶೇ. 141), ಉಣ್ಣೆ (ಶೇ. 215) ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಟ್ಟವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೇ?: ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಇಡೀ ವಲಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆಗಳು, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆಮದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ರೈತರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
WTO ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?: ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸುಂಕಗಳು WTO ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳು ಯಾವವು?: 2023-24 ರಲ್ಲಿ 45.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ರಫ್ತು 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 51 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಅಮೆರಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು 437 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2000 ರಲ್ಲಿ 1.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು.
ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಕೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಗೋಡಂಬಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
