ಮರುದಿನವೇ ಡೆಲಿವರಿ! ಥೇಟ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ; ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ 24, 48 ಗಂಟೆಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
Published : October 17, 2025 at 4:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕನಿಷ್ಠ 3ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗಾಗದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 24 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆಯೇ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಚೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ: ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆ, ಈಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 8 ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೆವೈಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ಪೋಸ್ಟಲ್ 2.0?: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ (APT) ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ‘ಪೋಸ್ಟಲ್ 2.0’ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ ಸೇವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜನರೀಗ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಉಪಕ್ರಮ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (CEPT) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳವರೆಗೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
