ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ
ದೇವಸ್ವಂನ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಂ ವಿತರಣಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಸಮೀಪ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ' ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
Published : November 28, 2026 at 3:24 PM IST
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ (ಕೇರಳಂ): ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಿಕರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ, ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 2026-27ರ ಮಂಡಲಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂನ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಂ ವಿತರಣಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಸಮೀಪ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ' ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಟಿಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್: ಸನ್ನಿಧಾನದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವಿತರಣಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಯನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಪ್ರಸಾದ: ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಅರವಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅರವಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ ಒಳಗೊಂಡ ಕಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟಿನ್ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ ಇರುವ ಕಿಟ್-1 ಬೆಲೆ 345 ರೂ. ನಾಲ್ಕು ಟಿನ್ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ ಇರುವ ಕಿಟ್-2ರ ಬೆಲೆ 830 ರೂ, 10 ಟಿನ್ ಅರವಣ ಮತ್ತು ಐದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ ಇರುವ ಕಿಟ್-3ರ ಬೆಲೆ 1,755 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ ಅರವಣ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟಿನ್ಗೆ 300 ರೂ, ನಾಲ್ಕು ಟಿನ್ಗಳಿಗೆ 740 ರೂ ಮತ್ತು 10 ಟಿನ್ಗಳಿಗೆ 1,530 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಟಿನ್ ಅರವಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1,530 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ತೂಕ ಮತ್ತು ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಅಂಚೆ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 660 ರೂ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ತಗಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ವಂ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅರವಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭಕ್ತರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಅಂಚೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸಾದ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು: ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭಕ್ತರು, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಅನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಭಗವಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದವು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದದೊಂದಿಗೆ, ಸನ್ನಿಧಾನದ ದರ್ಶನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸನ್ನಿಧಾನದ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ, ಪಾರ್ಸೆಲ್, ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1963ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 1974ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ರದ್ದತಿ ಮುದ್ರೆ ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹದಿನೆಂಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ದೇವಾಲಯವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚೆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೂ ಕೇವಲ ವಿಳಾಸವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪವಿತ್ರ ನೆನಪು ಕೂಡ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ.
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