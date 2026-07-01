ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು?: ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ
ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
Published : July 1, 2026 at 7:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬುಧವಾರ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 386 ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು 53 ಮೀನುಗಾರರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಬಳಿ ಭಾರತದ 52 ಜನರು ಮತ್ತು 198 ಮೀನುಗಾರರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಕೈದಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ: 2008 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಆಕ್ರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಭಾರತ ಆಗ್ರಹ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಕೈದಿಗಳು, ಮೀನುಗಾರರು, ಅವರ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 188 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ 13 ನಾಗರಿಕ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಧಿತರು ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂಇಎ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2014 ರಿಂದ 2,661 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು 78 ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2023 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 500 ಮೀನುಗಾರರು 20 ನಾಗರಿಕ ಕೈದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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