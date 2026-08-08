ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 27 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಭಾರತ
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸವುದಾಗಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 11:20 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಆ ರಾಜ್ಯದ 27 ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಚೀನಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನವದೆಹಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 27 ಸ್ಥಳಗಳು ಲಾಂಗ್ ಜು ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. 1959 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪರ್ ಸುಬನ್ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಂಗ್ ಜು ಬಳಿಯ ಮಾಜಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಿಸಾ ಗ್ರಾಮ, ಡ್ಜೊ ಲಾ, ರಿಜಾ ಲಾ ಮತ್ತು ಪುಕುರ್ ಲಾ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.
ಛೋಟಾ ರೋಪುಕ್ ಮತ್ತು ಬಾರಾ ರೋಪುಕ್, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಸನ್ಪುರ, ಕಮಲಾಂಗ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲಾಂಗ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಮಂದಿರವಿರುವ ಶೇರ್-ಎ-ಥಾಪಾ ಸ್ಮಾರಕವೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು 2017ರಲ್ಲಿ ಝಾಂಗ್ನಾನ್ (ಚೀನಾ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು) ಪ್ರದೇಶದ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹೆಸರುಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ 2021ರಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಥಳಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 2023ರಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
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