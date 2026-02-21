ETV Bharat / bharat

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದ ಶ್ವೇತಭವನ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೆ.10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

india-now-faces-only-10-percent-tariff-as-white-house-temporarily-changes-terms-with-trade-partners-after-court-ruling
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ - ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​, ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಸುಂಕವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮಾತುಕತೆಯ ಸುಂಕ ದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಇತರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಫ್​ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಸಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಚೌಕಟ್ಟು ತಲುಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಶೇ 10ಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತ ಭವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ, ಹೌದು. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುಂಕ ದರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವವರೆಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಹೊಸ ಶೇ10ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಪಾವತಿ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೆಕ್ಷನ್​ 122ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (ಐಇಇಪಿಎ) ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಈಗ ನ್ಯಾಯಯುತ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಲವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಐಇಇಪಿಎ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 18 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ದರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸಾರ, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರವು ಶೇ 10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ - ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ; ಹೀಗಿವೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು!

ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್

TAGGED:

US TARIFF
INDIA TARIFFS
DONALD TRUMP
USA
INDIA TARIFFS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.