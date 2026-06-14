ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ 2026 ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಾವಿನ್ಯತೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Published : June 14, 2026 at 7:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದರು. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಗರವಾದ ನೈಸ್ನಲ್ಲಿ "ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ 2026" ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
Bharat Innovates is an invitation to the world to co-create the next chapter of global innovation with India. pic.twitter.com/Yfmx2v1kVF— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2026
ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಭಾರತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
"ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹ-ರಚಿಸಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೈಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ಯುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತದ 'ಸುಧಾರಣಾ ಧ್ಯೇಯ' ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ದೇಶವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
Speaking at the Bharat Innovates programme in France. Innovation, technology and the aspirations of our youth are driving India’s transformation and shaping the future.@BharatInnov2026— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2026
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"ಭಾರತ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವೀನ್ಯತೆ ದೇಶದ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. "ಭಾರತ ಕೇವಲ ಪರಿಹಾರಗಳ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Happy to meet you in Nice, my friend President Macron. Thank you for taking part in ‘Bharat Innovates’ at a time when our nations are marking the ‘Year of Innovation.’@EmmanuelMacron pic.twitter.com/dgeuKiaFd8— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2026
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಪರ್ಕ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು AI ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು."ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರಲಿ, AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವಾದಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್' ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು "ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ದೇಶ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ AI ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ "ನಿಜವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"ಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು 120 ಭಾರತೀಯ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ಸುಮಾರು 15 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (HEIs), ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ CEO ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಧನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ "ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವರ್ಷ"ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗವರ್ಧಕ" ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 14-16 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಜೂನ್ 16-18 ರ ನಡುವೆ ಎವಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ G7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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