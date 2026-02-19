ETV Bharat / bharat

ಭಾರತ ಕೇವಲ AI ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಭಾರತ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

'India Not Just A Part Of AI Revolution, But Leading It', Says PM Modi As He Inaugurates AI Impact Summit
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 12:58 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI)ಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ'(Global South)ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇಂದು 'ಭಾರತ್​ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್'​ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂದರು.

ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕೇವಲ ಎಐ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುವ ಜನತೆ ಎಐ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಈ ತಿರುವುಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಪುನರ್‌ರೂಪಿಸಿದವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಎಐ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಎಐ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮಾನವ್ ಮಿಷನ್ ಅನಾವರಣ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಐಗಾಗಿ 'ಮಾನವ್​ ವಿಷನ್'​ (ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನೈತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

