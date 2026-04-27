ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ?
Published : April 27, 2026 at 4:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಮಹತ್ವದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದ್ವಿಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಚಿವ ಟಾಡ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲೇ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಬಿತ್ತು.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 2015ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ 2025ರ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೇಗದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ.
20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸರಕುಗಳಿಗೆ (8,284 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು) ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಬರುವ ಸುಮಾರು 95 ಪ್ರತಿಶತ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಭಾರತವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಅಥವಾ ರದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ.
15 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನಡೆದ ಎಫ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್ಡಿಎ) ಹರಿದುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸುಂಕ ರಹಿತ ರಫ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಜವಳಿ, ಉಡುಪು, ಚರ್ಮ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?: ಭಾರತದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಜವಳಿ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು, ಔಷಧ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಫ್ತಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜವಳಿ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು: ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಜವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ರತ್ನಗಳು, ಆಭರಣಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಸುಂಕ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಲಾಭ: ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರಿರುವ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ. ಅದರ ಉಣ್ಣೆ, ಮರ ಮತ್ತು ಮರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈನ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ದರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಎಫ್ಟಿಎ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ: ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೂ ಡೈರಿ (ಹಾಲು, ಕೆನೆ, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ), ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಡಲೆ, ಬಟಾಣಿ, ಜೋಳ, ಬಾದಾಮಿ), ಸಕ್ಕರೆ, ಕೃತಕ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತರಕಾರಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಅದರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
